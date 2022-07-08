林智堅論文門風波延燒，一次燒到兩所大學，台大國家發展研究所學生會7日晚間也發出聲明，表示依規定審查會在2個月內完成，希望各界理性看待，未料聲明中卻被眼尖網友抓包出現離譜錯字，將「兢兢業業」打成「競競業業」，讓人看傻眼。

鄉民在PTT八卦版PO文「台大國發所學生會聲明寫錯字…」，原來是國發所學生會聲明稿中第一段「恪守學術倫理為所有學術研究人員應當遵循之基本規範，長期以來本所師長亦不斷耳提面命提醒學生恪守學術倫理之重要，全體學生對此更是競競業業、不敢怠慢」，當中的「兢兢業業」打成「競競業業」，讓原PO傻眼直問，這麼重要的聲明，怎麼會在第一段就錯字。

不少鄉民也看傻：「這是在呼應抄跑堅的國發發展研究所嗎」、「看到笑了」、「國發所水準」、「難過會被說是洗學歷專用的」、「文組數學不行，國語也不行，還有什麼行」、「台大國發所所 錯一堆」、「看來寫錯字是國發所一脈相承的優良傳統」、「這如果是出社會犯這種錯早被電爆了」、「安啦，明天教育部就會改辭典了，變成通用」。