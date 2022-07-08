林智堅論文門風波延燒，儘管總統蔡英文親自下場力挺，仍無法止血，台大也正式受理申訴，屆時審查會召集人極可能為當初曾遭民進黨「查水表」的社科院院長蘇宏達擔任，對此蘇宏達也做出回應。

台大6日聲明表示受理申訴，將請所屬學院組成審定委員會，審查比對林智堅論文是否抄襲，依照校內規範，審定委員會組成為被檢舉人所屬學院院長、系（所、學位學程）主管、院長遴聘之校內外專業、法律領域之公正學者及相關專家共5至7人組成，審定委員會以院長為召集人並為會議主席，最重處分可撤銷學位，並要求繳回證書。

由於國家發展研究所隸屬於社科院旗下，換句話說，此次台大論文審查委員會召集人，將由社科院院長蘇宏達出任，尋找相關專家與學者組成委員會進行審定。巧合的是，蘇宏達過往曾因為質疑蔡政府的故宮政策遭移送法辦，還被綠營網軍與側翼不斷抹黑攻擊。

根據《上報》報導，蘇宏達目前人在美國各大院校進行學術交流，將於下周一返台，本人則在7日透過媒體表示，此案嚴重影響社科院學術聲望，將全力捍衛到底。