世界棒壘球總會（WBSC）台灣時間8日凌晨公布2023年世界棒球經典賽（WBC）預賽分組及日期出爐，由上屆16強加上4隻資格賽出線隊伍進行單循環賽，台灣與荷蘭、古巴、義大利及資格賽晉級隊伍同為A組，將於明年3月9日至13日於台中洲際棒球場進行。

4年一度的世界棒球經典賽2017年結束後，原訂要在2021年進行，但受到新冠肺炎疫情影響，2021年經典賽取消，最快延至2023年復辦，第5屆經典賽參賽隊伍由16隊擴充到20隊，除了上一屆打進會內賽的台灣等16個國家，另外由12個國家從資格賽爭取4個名額。

今天凌晨公布2023年經典賽預賽分組及日期地點，預賽20支球隊共分為4組，各組中各有1隻資格賽出線的隊伍，中華隊分在A組，B組則有日本、韓國、中國大陸、澳洲、資格賽晉級隊伍，C組有美國、墨西哥、加拿大、哥倫比亞、資格賽晉級隊伍；D組有委內瑞拉、多明尼加、波多黎各、以色列、資格賽晉級隊伍。

A組比賽地點在台灣洲際棒球場，日期為2023年3月9日至13日；B組在日本東京巨蛋，比賽日期為3月9日至13日；C組在美國鳳凰城大通球場（Chase Field），比賽日期為3月11日至15日；D組比賽地點在邁阿密貸得寶球場，日期同樣在3月11日至15日。

各組取前2名晉級8強複賽，A、B組前兩名將在3月15、16日前往東京巨蛋，C、D組則是在3月17、18日在邁阿密貸得寶球場進行交手，最後4強賽則是在3月19日至21日在邁阿密登場。