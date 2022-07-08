哈薩克好手芮芭奇娜今天在溫網女單準決賽，以直落二擊敗前球后哈勒普，決賽將對上突尼西亞好手加博。加博稍早擊敗德國選手馬利亞，成為首位闖進大滿貫賽決賽的阿拉伯人。

法新社報導，大會第17種子芮芭奇娜（Elena Rybakina）今天在溫布頓網球錦標賽中央球場（Centre Court）4度破發對手，最終以6比3、6比3力克2019年溫網冠軍─羅馬尼亞好手哈勒普（Simona Halep）。

現年23歲的芮芭奇娜說：「真的很棒，今天我心理上做足準備且盡了我所能，這是很精彩的一場比賽。」

芮芭奇娜形容決賽對手加博（Ons Jabeur）是很棒也很難對付的球員，她的過網急墜球和截擊都不好打；芮芭奇娜還說，到時「會是一場很棒的比賽」。

生於俄羅斯的芮芭奇娜2018年更改國籍。今年，在俄羅斯揮軍入侵烏克蘭後，俄羅斯與白俄羅斯選手遭禁止參加溫網。芮芭奇娜是首位代表哈薩克挺進大滿貫決賽的女子選手。

在稍早另一場準決賽，世界排名第2、現年27歲的加博對決好友馬利亞（Tatjana Maria），最終以6比2、3比6、6比1勝出。

已故南非選手皮考克（Irene Bowder Peacock）與舒曼（Renee Schuurman）曾分別於1927年法網和1959年澳網闖進大滿貫單打決賽，是加博之前唯二非洲女性。加博則是開放年代（Open era）達成此成就的首位非洲女子選手。

路透社指出，加博也是首位闖進大滿貫賽決賽的阿拉伯人。

加博表示：「經過多年努力和犧牲，夢想成真了。我很高興有回報，我會繼續再下一城。」她還說知道突尼西亞人們現在為此瘋狂，也希望在賽場上看到更多阿拉伯和非洲選手。

加博也稱讚馬利亞體能絕佳且毫不放棄。美國有線電視新聞網（CNN）報導，馬利亞已經是兩個孩子的媽，生完第二胎15個月後有如此優異表現，此前她從未在大滿貫賽打進過第3輪。（譯者：楊昭彥）1110708