林青霞香港42億元豪宅凌晨火警。（圖取自東網）

林青霞香港42億元豪宅凌晨火警，消防員搶救。（圖取自東網）

林青霞香港42億元豪宅凌晨火警，消防員搶救。（圖取自東網）

林青霞香港42億元豪宅凌晨火警，有目擊者看到火警發生時，傭人抱寵物犬逃生。（圖取自東網）

林青霞香港42億元豪宅凌晨火警。（圖取自東網）

金馬影后林青霞所持有的香港半山豪宅今（8日）凌晨突然起火，據香港消防局指出，飛鵝山安達臣道9號一豪宅發生火警，濃煙沖天，火勢愈燒愈烈，並波及天台位置，消防局接獲報案後，將火警升為3級，發動消防水線搶救。據悉林青霞當時不在家，現場也無人受傷。

林青霞香港42億元豪宅凌晨火警。（影片取自 閃電新聞）

東網報導，67歲的林青霞所持有的豪宅位於香港飛鵝山腳，豪宅今日凌晨發生3級火警。據悉，這處豪宅佔地約1400多坪，市值11億港幣（約台幣42億元）。

依山而蓋的豪宅採三層樓採階梯式的設計，設有游泳池、健身室、圖書館、網球場，維安十分嚴密，有「超級堡壘」之稱。據悉，豪宅是老公邢李㷧在2014年送給她60歲生日禮物兼2人結婚20周年大禮。

消息指出，起火位置在2樓的1處房間，事發時林青霞並不在豪宅內，香港消防局接獲報案後，緊急前往救火，現場疏散約20多人，多為男女傭人及司機等工作人員。有目擊者看到火警發生時，傭人抱寵物犬逃生。

至於詳細起火原因，還有待香港警消調查中。