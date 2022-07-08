新竹市長林智堅將轉戰桃園市長，近日卻被指控他的碩士論文涉嫌抄襲，林智堅反駁是抹黑；總統蔡英文則在林智堅臉書留言表示，「智堅辛苦了！」旅美學者林環牆則發驚人之語稱，「林智堅論文門」會毀掉民進黨。

蔡英文7日在林智堅臉書底下留言表示，「智堅辛苦了！任何監督都應該基於事實，為了選舉任意抹黑，不是成熟民主應該有的亂象。相信智堅一定可以用最好的政策願景和亮眼的施政經驗爭取到更多的支持，讓市民有高品質的生活和可以期待的未來」。

林環牆8日在《獨立觀察》粉絲專頁中對此表示，蔡英文與林智堅齊聚論文門相挺打氣，並質疑稱這齣假博士力挺論文抄襲市長的戲碼，在林智堅的臉書演出。看到國民黨台北市議員王鴻薇、徐巧芯、及國民黨桃園市議員參選人凌濤等前往觀戲叫陣，他也留下兩句話給予聲援：「林智堅論文門」會毀掉民進黨，「蔡英文論文門」會讓受傷的台灣文明百年內難以修復。

網友紛紛回應表示，「究竟政界循這個模式取得學位的有多少人？或者說，台灣學界有多少人是這樣取得學位？」、「這次抄襲事件能見度討論度都不低，而且台大調查委員會的主持人蘇宏達教授應該不會護綠」、「所以想到那句籤詩，恰似行舟上高灘，你們說時間是不是快到了？」、「英國政界變天，說不定牽動英國論文門案的進行」。