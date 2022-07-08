街友在一般人眼中往往是危險和恐懼的代名詞，但他們身處社會最底層，身上背負著八點檔戲劇般的過往，很容易成為社會的出氣筒，本刊調查，新竹縣近期連續發生街友遭攻擊案件，一個月內出現1死1重傷的悲劇，46歲許姓街友更留下嚴重後遺症，恐終生大小便失禁，如今因腦溢血而二度住院，但攻擊他的兇手至今仍逍遙法外，街友們不寒而慄，害怕曾經賴以為生的街頭成為「絕命終結站。」

本刊調查，許姓男子5月18日結束工地工作後，傍晚在公園納涼吃飯，卻遭一名惡煞攻擊暴打，許男被打到頭部腫脹、滿臉瘀青，被丟棄在公園角落一個晚上無人理睬，新竹縣中華照顧者關懷協會常務理事劉志枰發現他時，許男已奄奄一息，滿地鮮血怵目驚心，連忙將他送醫急救。

「他那時候被打到像豬頭，如果沒人發現，大概就走了。」回想當時的驚險，劉志枰如今仍心有餘悸，他提到，許男是協會長期照顧的對象，雖名為「街友」，但許男一直靠雙手在努力賺錢，他過去是貨車司機，因不慎撞死人而面臨巨額賠償，他傾家蕩產後無力租屋，只能流落街頭，在協會的幫助下找到工作，平時是住在公司的宿舍，周末假日才會回協會的關懷據點，其個性低調老實、不喜衝突，沒想到會遭逢橫禍。

許姓街友5月在公園遭到暴打，整個臉被打得像「豬頭」般腫脹，並留下嚴重後遺症。（圖／讀者提供）

而許男頭部遭到重創，一度因腦壓過高而住進加護病房，所幸在長達1個月的醫治後保住一命，卻也留下嚴重後遺症，其雙腳本就不太方便，現又因行為能力嚴重受損而無法站立，加上大小便失禁，過去可以自理的生活瑣事都得靠別人幫忙，而他上月出院後沒多久，又因腦瘀血再度就醫，其出院後如何生活則讓劉志枰操碎了心。

「彰化皮包骨三兄弟得到700萬善款，我們也想為許男募款，前前後後只募到了5000元。」劉志枰苦笑表示，協會安置街友的處所是在3樓，許男出院後也想像從前一樣自行上樓，曾嘗試著顫顫巍巍、手腳並用的「爬上去」，玩命舉動讓所有社工都捏了一把冷汗，最後只能在一樓放床讓他休息，但這終究不是長久之計，許男又不具備福利身分，只能期盼大眾愛心介入，讓他得到照顧。

更可惡的是，攻擊許男的犯嫌如今還逍遙法外，本刊調查，該名惡煞是當地某協會的送餐志工，當日疑似酒後與許男發生衝突而動粗，隨後便大搖大擺地離開，當地警方直到一個月後，才在媒體和民意代表的壓力下鎖定兇嫌，但許男不願惹是生非而未提出傷害告訴，兇嫌也因此持續橫行，難保不會再有無辜民眾成為其練拳的「沙包」。

攻擊許男的兇嫌下手極為兇殘，犯案現場滿是血跡，許男被發現時已奄奄一息，急救後才勉強撿回一命。（圖／讀者提供）

而許男並非近日唯一的受害街友，竹東鎮上月也有名60多歲的陳姓街友在市場外階梯休息時，被路過的36歲呂姓男子拿石頭猛毆，還大力狠踹被害者頭部，陳姓街友無力反抗、試圖逃跑，卻遭追打拖行約100公尺，手段極為兇殘，警方趕抵時陳男倒臥血泊之中失去意識，送醫後宣告不治，呂男則被當場逮捕，但2人素不相識，疑似呂男心情不好拿街友出氣，訊後被依殺人罪嫌移送。

更多 CTWANT 報導