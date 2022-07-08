街友常因大眾的歧視眼光而遭粗暴對待，所得到的資源和善意也是弱勢中最少的族群，但「新竹縣中華照顧者關懷協會」常務理事劉志枰在服務街友時，發現他們背後往往有著悲慘身世，有的長者是名下財產遭子女掏空後被拋棄，也有人是生意失敗而無臉回家，期望大眾能對這些「無家者」多一點關懷，讓他們能有重返社會的機會。

「疫情之後景氣差，街友開始增加而且『年輕化』。」劉志枰提到，沒有人一出生就是街友，大多數人也不想流落街頭，只是在命運的作弄下無從反擊，他們部份是年少輕狂犯錯而受前科所累，也有人因身心問題而難以謀生，在父母過世後被親友踢皮球，最終只要片瓦遮頭就是家，還有人受當年「現金卡」所害而背負鉅額卡債，每個人背後都有一段宛如八點檔戲劇般的故事。

劉志枰提到，協會目前收容一位65歲的老先生，該名長者育有子女，過去生活安穩而簡單，但兒女長大後陸續以做生意、買房等緣由向他要錢，老先生在孩子身上散盡家產，最終被掏得乾乾淨淨，他也被「吸血到怕」，深恐孩子一見面就向他要錢，只能離家出走、躲避糾纏，現在則在協會賣報紙維生以求清靜。

多數的街友都有工作，並非既定印象中的遊手好閒，但他們往往得承擔大眾的歧視眼光而遭粗暴對待。（示意圖／報系資料照）

「有位街友常跟我借錢，月底借月初還，就為了要幫忙付母親的看護費。」劉志枰表示，協會另名安置的個案曾是在商場叱吒一時的大老闆，其手足如今也是大名鼎鼎的「董仔」，但他生意失敗後無顏見江東父老，更不敢讓家裡知道他的窘境，選擇隱瞞慘況，如今在賣場當清潔工維生。

劉志枰說，該位曾經的大老闆為了不讓家人起疑，每次回家前必定會沖洗乾淨、穿戴得體，還與手足共同負擔母親的看護費用，為此常入不敷出而向協會借款，但他個性守信重諾，一領到薪水便立刻償還，其人品備受友人敬重。

「他們其實缺少的是理解，和一個善意。」劉志枰提到，街友們大多數自食其力，卻往往得承擔外界過多的歧視眼光，這樣的格格不入讓他們難以融進人群，在職場上也常受霸凌，有許多人在工作場域上備受打擊，選擇重返街頭，而一但習慣伸手乞討的生活便難以再自力更生，期望大眾能對這些「無家者」多一點關懷，讓他們能有重返社會的機會。

街友背後往往有一段宛如八點檔劇情的過去，當中更有許多人是受當年「現金卡」所害，因背負鉅額卡債而流落街頭。（示意圖／報系資料照）

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