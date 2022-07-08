韓國Kakao Entertainment今（7）日正式宣布，全球閱覽數超過142億次的韓國網漫《我獨自升級》將改編成動畫電影，參與過《刀劍神域》系列、《我們仍未知道那天所看見的花名》、《四月是你的謊言》等多部知名動畫的A-1 Pictures參與製作，今也同步釋出電影視覺概念海報，預計2023年上映。

《我獨自升級》電影視覺概念海報。（KAKAO WEBTOON提供）

由Chugong創作的《我獨自升級》原創網路小說，2016年首度出版後便迅速竄紅；2018年Kakao Entertainment製作成網漫，由h-goon改編文本、DUBU繪製，再度累積許多死忠粉絲；2019年大量粉絲在請願網站上連署希望能將其改成動畫，請願人數至今已將近22萬名。《我獨自升級》迄今在台灣、日本、泰國、美國等世界各地皆成績斐然，在KAKAO WEBTOON台灣上，不僅長距動作冒險類之冠，閱覽數更已累積超過1000萬次，並於今年1月在韓發行NFT，系列遊戲也正在開發中。

《我獨自升級》描述一個擁有「傳送門」的世界，「傳送門」為連接異次元與現實世界的通道，只有「獵人」才能進入「傳送門」中狩獵魔物，而主角成振宇不只是最低階的「E 級獵人」，更被獵人界喻為「人類最弱兵器」，卻在一次任務中再次覺醒，一步步成為史無前例的高階獵人。除了擁有血脈噴張的劇情及獨特的世界觀，更因壯觀的動作場景而備受粉絲喜愛。

作者Chugong表示：「6年前創作時，如果有人告訴我這部作品將變成動畫，我不會相信。因此現在我非常興奮，迫不及待看到成振宇和他的朋友們栩栩如生的樣子。」插畫家DUBU則說：「我要感謝全世界《我獨自升級》的粉絲讓一切成真，希望這部電影能為他們帶來全新的體驗。」

KAKAO WEBTOON台灣為歡慶《我獨自升級》動畫化消息，即日起至10 日，不僅加開免費話次數，完成指定任務還可以再抽《我獨自升級》台灣限定版悠遊卡。