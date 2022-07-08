大範圍的熱對流發展，可望逐日「縮水」，降雨將往山區移動。今起高壓西伸，高溫仍達36度，午後有雨。下周熱帶擾動持續增強，菲律賓東側、南海一帶皆有發展機率，而且「離台灣都不遠」，值得密切觀察。

連續多日的午後雷陣雨，今起受太平洋高壓勢力影響「顯得壓抑」，儘管天氣還是不穩定，但降雨範圍可望限縮至山區及近山區平地。氣象專家吳德榮指出，各地高溫仍達36度，午後要注意雷擊、瞬間大雨。

吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，即日起至下周二（12日），太平洋高壓逐日增強，全台晴朗炎熱，高溫都在36度左右；午後雷陣雨強度逐日減弱，大多在山區及少部分鄰近平地，下周三、四的天氣變化，要視熱帶擾動動向。

最新模式模擬，菲律賓東方海域及南海，下周有利熱帶擾動發展，機率分別達60%、40%。美國模式顯示，菲東的熱帶擾動將進入巴士海峽，另一個則持續在南海緩慢移動。

由於這兩個系統距離台灣都不遠，若持續發展，不能完全排除增強為颱風的機率，吳德榮強調變數大，最好密切觀察。