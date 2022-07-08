新竹市長林智堅捲入論文抄襲疑雲後，總統蔡英文在其臉書留言。（圖／翻攝自林智堅臉書）

新竹市長林智堅論文抄襲風波演變成司法訴訟戰。蔡英文總統昨(7日)在林的臉書貼文留言寫下，「智堅辛苦了」共92字留言，表態相挺。此舉曝光後，引發大批網友爭論，有人就表示「幫他封存30年」、「這是總統的高度嗎？」「趕快幫堅堅封存論文啊」。

林智堅昨在臉書談到，面對選舉的風風雨雨，鄉親們一句簡單的加油，就能讓他充滿力量，繼續勇敢。蔡英文則是在該篇貼文留言，「智堅辛苦了！任何監督都應該基於事實，為了選舉任意抹黑，不是成熟民主應該有的亂象。相信智堅一定可以用最好的政策願景和亮眼的施政經驗爭取到更多的支持，讓市民有高品質的生活和可以期待的未來。」

蔡英文的留言曝光後，引發大批網友湧入林智堅該篇貼文討論，在《Yahoo新聞》相關報導更有超過1900則留言，有網友表示，「妳的論文到底要不要解封」、「真的看不下去」、「不要自己人做就是公平正義，別人就是抹黑」、「智堅的確辛苦，沒辦法封存30年」、「哈哈哈哈亂象」、「敢講不敢聽」。