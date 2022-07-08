網友留言。（圖／翻攝自《yahoo!新聞》）

民進黨桃園市長參選人林智堅近期深陷論文抄襲風波。行政院政務委員張景森昨日（7）表示，寫論文是學術研究訓練，台灣不應再有「碩士班一定要寫論文」這種落伍迂腐的觀念了。針對碩士專班論文是否取消，教育部次長蔡清華表示，會根據各界意見審慎研議。此消息引熱議，點燃大批網友怒火。

張景森昨日在臉書指出，寫論文是學術研究訓練，除非是準備進博士班，走學術研究，否則修完碩士課程就能畢業，「碩士班」不一定要寫論文，這些歐美大學的常識大家都了解，不知道為什麼台灣高教界還是一團混亂？我們不應該再有「碩士班一定要寫論文」這種落伍迂腐的觀念了，並喊話「教育部加油！各大學加油！」

蔡清華昨日出席行政院會後記者會則回應，這部分有很多討論，論文形式有很多，在國外有些用工作報告或專案報告方式呈現，教育部教進行學術審議，會根據各界意見研議。

此消息在網路掀起熱烈討論，留言數甚至高達破2000則，網友湧入《中時新聞網》與《yahoo!新聞》表示：「狗急跳牆才會想出這招」、「輪到林智堅就變成不一定要寫論文了！」「民主進步黨不一定要民主！」「那讀書何須要學校和老師」、「民進黨水準真的很下作」、「這是說，當兵的話，不見得一定要出操、摸槍桿？現在的問題是林智堅抄襲搞假，為救一人，再降碩士畢業門檻，這樣對嗎？」