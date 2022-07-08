臺企銀(2834)受惠放款規模及利差擴大，配合開創多元獲利奏效，2022年6月自結稅後淨利8.46億元，創2018年7月以來近4年高點。累計上半年稅後淨利41.36億元、年增達67. 89％，改寫同期新高，每股盈餘（EPS）0.53元。

臺企銀公布2022年6月自結合併淨收益25.11億元，月增17.81％、年增24.71％。稅前淨利9.6億元，月增達32.93％、年增達85.24％，創近3年半高點。稅後淨利8.46億元，月增達53.51％、年增達74.58％，創近4年高點，每股盈餘約0.11元。

合計臺企銀上半年自結合併淨收益129.37億元、年增12.27％，提存前稅前淨利60.37億元、年增16.24％。稅前淨利50.52億元、年增達77.22％，稅後淨利41.36億元、年增達67. 89％，每股盈餘0.53元，全數改寫同期新高。

臺企銀表示，上半年獲利表現亮眼，主因存放款規模及利差持續擴大，並積極開創多元獲利，使財富管理及放款手續費淨收益大幅提升，挹注獲利上揚。同時，上半年各項提存費用9.85億元、年減達57.96％，亦顯著增添獲利成長動能。

展望後市，臺企銀今年聚焦3大經營方針，包括在兼顧風險性資產成長及收益性下優化授信品質，拓展非利息收入開創多元獲利，以蓄積未來發展實力，並透過深化ESG各面向發展，提升永續經營績效，致力為股東創造最大價值。