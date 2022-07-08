2019年3月份，高雄市舉辦2019第13屆愛河國際鐵人三項發生45歲張姓選手在游泳時死亡，家屬要求主辦單位賠償877萬元，一審體育總會勝訴，但高雄高分院審理後，認定體育總會管理上有疏失，判決賠償家屬222萬元。

根據當時調查，案發於2019年3月3日清晨6時56分，搜救人員發現張姓選手背向6號浮箱，在河面上沒有動靜，臉朝下僅露出白色泳帽，但無任何掙扎，請附近選手就近確認，發現人已無意識，且口吐白沫。

搜救人員請其他選手將張男帶到浮箱上，同時呼叫鄰近橡皮艇及清理航道，以方便救人，將人帶到救生艇後，因張男已無呼吸心跳，立即施予CPR，並緊急送醫，於7時6分到院，但急救約30分鐘，仍回天乏術

根據調查，張男是第2次報名愛河鐵人三項，2018年首次參加還完賽，案發時游泳比賽才開賽20幾分鐘，對方游了約700公尺，張妻還錄下先生游泳時的影片，因多數選手是游自由式，張男游的是蛙式，所以搜救人員很有印象。

主辦單位也表示，該項比賽舉辦13年來，第1次發生選手死亡，第一時間已包慰問金給家屬。比賽除了保公共意外險200萬元，還有特定活動綜合保險傷亡100萬元，但賽前選手均需簽切結書，確認身體健康才能參加，否則保險可能不理賠。

家屬事後要求體育總會賠償877萬元，一審高雄地院判決高雄市體育總會勝訴，但家屬不服上訴，高雄高分院認定認為體育總會管理安全有疏失，應賠償222萬元，可上訴。