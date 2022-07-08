金管會公布銀行、證券期貨及保險等金融三業最新獲利狀況，受央行啟動升息、俄烏戰爭、通膨升溫、中國大陸封控、防疫保單理賠之亂等5大利空罩頂干擾，金融三業2022年前5月稅前淨利3632.49億元、年減達969.59億元或21％，當中僅銀行業維持成長。

銀行業前5月稅前淨利1762.5億元，年增68.1億元或4％，在金融三業中獨紅。其中，國銀、外銀、陸銀、信合社及儲匯獲利均成長、年增3.2～45.5％不等，僅票券金融公司衰退，年減達22.3億元或33.7％。

銀行局主秘侯立洋指出，銀行業前5月獲利成長，主因國銀受惠升息及放款餘額增加，帶動利息淨收益成長，挹注整體獲利成長動能。至於票金公司獲利明顯下滑，主因殖利率上揚造成持有的票券帳面價值減少所致。

保險業前5月稅前淨利1599億元，年減達714億元或30.87％，主因防疫保單之亂、新台幣匯率急升及股債市巨幅波動干擾，使壽險業獲利年減達525億元或23.6％，產險業稅前虧損達96億元，較去年同期獲利93億元大減189億元所致。

而證券期貨業前5月稅前淨利270.99億元，年減達54.43％。其中，券商稅前淨利197.12億元、年減達61.52％最高，期貨業稅前淨利17.06億元、年減達20.39％，投信業稅前淨利56.81億元、亦年減6.93％。

證期局副局長高晶萍分析，券商前5月獲利下滑，主因台股指數下跌及交易量下滑，使自營及經紀業務營收分別年減達183.4億元、172.35億元。期貨業因經紀交易量年減9％，造成保證金收入減少，投信業則是受自有資金投資受益憑證產生評價損失影響。