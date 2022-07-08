港星許志安與鄭秀文情纏多年歷經多次分合，終於在2013年結為連理，本以為能百年好合，不料2019年男方爆出偷吃醜聞，在計程車上激吻小自己22歲的港姐女星黃心穎，受害者除了鄭秀文之外，還有黃心穎當時的視帝男友馬國明，他在分手後轉愛黃心穎閨蜜湯洛雯，兩人低調交往2年，如今馬國明突然公開十指緊扣女友放閃，被猜測好事近。

當年黃心穎偷腥許志安，讓當時與她公開交往的男友馬國明綠光罩頂，眾親友紛紛心疼並為他抱不平，男方雖然第一時間表示原諒，但感情已然破裂難以修補，在事件爆出2個月後仍宣告分手黃心穎，直到隔年才終於傳出新戀情，對象讓人意外，竟是黃心穎的閨蜜湯洛雯，而兩人大方認戀，外界也給予大大的祝福。

馬國明與湯洛雯穩交至今2年，一改過去低調態度，近日開始較公開地放閃，被疑好事近。(取材自 IG)

馬國明與湯洛雯交往過程中態度始終低調，感情非常穩定，到現在2年過去，小倆口對外也變得比較大方，不時會在IG分享私下生活，開始願意讓彼此入鏡，近日馬國明與湯洛雯聯袂出席朋友的生日趴，在一張大合照中，馬國明緊靠女友身旁，兩人大方十指緊扣，臉上洋溢滿滿的笑意，推測已完全融入彼此的朋友圈。

事實上今年2月馬國明生日時，湯洛雯特地在IG曬出兩人頭靠頭的同框照，祝福男友生日快樂，寫下：「最重要身體健康，我的大細路」，如今又難得放閃，跟過去低調態度差很多，非常甜蜜，加上之前曾傳出求婚消息，網友們不禁猜測他們將步入人生下一步，「這就是傳說中的夫妻相吧」、「好甜！好甜！」，但這張十指緊扣照目前已刪除。