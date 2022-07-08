天下父母心！高雄一名71歲的王姓老翁在家中接獲不明來電，對方自稱是黑道綁架了老翁的女兒，要求家屬付巨額贖金，否則準備為女兒收屍！老翁信以為真，焦急直奔派出所求助，員警多方查證後聯繫上現住在屏東東港的女兒，證實虛驚一場，原來又是典型的「假綁架真詐財」。

鼓山分局鼓山派出所警員賴沐恩、呂宗儒，6日上午11時許在所服勤時，一名滿臉憂愁的老翁焦急向警方求助。王姓老翁焦急且語無倫次地向員警訴說，在家2度接獲不明人士來電告知女兒在其手上，對方自稱是黑道，要求家屬付贖金，王翁擔心女兒安危，陷入恐懼，急得像熱鍋上螞蟻，騎車直奔200公尺外的派出所求救。老翁說：「歹徒具體贖金金額沒有說，只說我有多少錢通通都給他！」，由於老翁沒有手機也不記得女兒電話，員警先安撫其情緒，同時開車載老翁返家仔細尋找女兒聯繫方式。

高雄一名老翁接到詐團電話稱「你女兒在我手上」，讓他嚇壞奔派出所求救 ，警現場戳破詐團詭計。(戴志揚翻攝)

員警在老翁家中發現一張寫有子女姓名及聯絡電話紙條，立即請所內同仁聯繫42歲的女兒。由於老翁緊張情緒久久無法平復，員警擔心他獨自在家胡思亂想，遂將其載返所休憩，正當員警以電話聯繫上女兒時，立即讓父女倆通話確認，擔心女兒安危的老父親持話筒的手不自主顫抖，在旁員警忍不住握住老翁顫抖的手不斷給予安撫：「麥煩惱！女兒平安無事」。最後，警方通知老翁兒子到所將父親載回並親口證實「姊姊安然無恙！人就在東港男友家。」，女兒也答應立即從東港趕回高雄家中讓父親親眼看見自己平安無事，王翁才放下心中大石頭放心返家。

鼓山分局分局長蔡鴻文提醒，王翁是遭遇典型的詐騙老梗「假綁架」詐騙，通常鎖定年長者下手，致使被害人陷入緊張情緒，容易依照指示操作匯款，民眾切勿輕信詐欺話術，接到類似的綁架恐嚇電話時，切勿緊張焦慮，應冷靜面對，小心求證！