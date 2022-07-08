雙北又被稱做是大台北地區，一名網友抱怨，遇過很多人自稱是台北人，但最後他卻發現這些人根本就住在新北市，讓他覺得很奇怪，因為新北就新北，幹嘛非得說自己是台北人？貼文引起網友熱議，不少人直呼，真正的台北人不會說自己是台北人，反而會以居住的區域或捷運站來說明。

一名網友日前在PTT上發文說，他遇到一堆說自己是「台北人」的人，實際與對方聊過天以後才發現，他們根本就住新北市，不是台北市。這樣的情況層出不窮，讓原PO受不了直呼，新北的就是新北，一直說自己是台北人是怎樣？

貼文引起網友討論，不少人笑說，可能是以大台北的概念來回答這個問題。「新北人很少說自己是新北人」、「都是台北 不要分這麼細」、「台北縣不叫台北人叫什麼」、「 大台北概念」、「台北（縣）人」、「住新北的更愛強調自己是台北人」。

另有網友則點出關鍵，真正的台北市民，其實不太會自稱是台北人，回應別人多會以居住的區域來說明。舉例來說，住在台北市大安區的人都會說「我大安」，而不是我台北人。「真台北人會直接說住哪一區」、「真正台北人會說他住大安區信義區，不會說他住台北」、「台北人都會講捷運站或區，比較不會說是台北人」。