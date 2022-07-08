論文抄襲案民進黨又雙標？ 張亞中酸：要台大碩士也不能造假啊

新竹市長林智堅論文涉及抄襲風暴愈演愈烈，蔡英文總統表達支持和鼓勵，行政院政務委員張景森昨(7日)也表示，寫論文是學術研究訓練，台灣不該再有「碩士班一定要寫論文」這種落伍迂腐觀念。孫文學校總校長張亞中昨表示，「這就是民進黨的習慣，用顯微鏡檢驗別人，自己輕輕帶過」。

張亞中昨接受中天新聞專訪時談到，這就是民進黨的習慣，用顯微鏡檢驗別人，自己輕輕帶過，這也是台灣整個社會墮落現象，台灣高等教育出了很多問題，學校錢也不太夠，就辦了很多在職專班，有些政治人物想說拿到國發所碩士、大學博士多麼好，學術界慢慢形成政商關係，而學術跟政治攪和在一起，可是彼此又沒經過嚴格把關，這現象很多，只是有的問題因選舉被挖出來。

張亞中認為，現在正好可以檢討台灣真正的教育水準，包括西方有些不需要寫碩士論文，且政治人物哪有時間上課寫論文，整個事情是台灣教育界出現很大問題，第一，政治跟教育界有很大問題；第二，論文要弄清楚。

張亞中談到，當年林智堅的指導教授陳明通也要出來解釋，其做法也違反職業倫理，台大國發所要也要請陳明通交代。