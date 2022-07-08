民進黨雙北市長人選尚未定案，傳出民進黨雙北組合將是衛福部部長陳時中與屏東縣縣長潘孟安。民進黨前立委郭正亮則表示，總統蔡英文最近有好幾個挫折，其中新竹市派沈慧虹參選，這點引爆極大爭議，畢竟到底「憑什麼」？此說法引熱議，不少網友認為蔡坐擁權力太久，已不知溝通協調為何，有人更直言「活該」。

郭正亮昨日（7）在《踢批批開講》節目中表示，外傳民進黨雙北組合將是陳時中與潘孟安，這個可能性很高。郭分析，蔡英文覺得新北她也勸不動，至於台北市，時間也快到了；蔡拗不過黨內那些派系，她最近有好幾個挫折，比如她本來屬意立委羅致政參選新北市長，但這件事也被「拗過去」。

郭正亮認為，蔡英文有一個決定做得太快了，就是新竹市長選舉，憑什麼是竹市副市長沈慧虹參選？民進黨在新竹市有很多人在布局，但沈有幾個人認識，要怎麼選？憑什麼林智堅交代了就要提名，哪有這種事情，就算要找一個有市政經驗的對戰國民黨的張善政，也憑什麼要由沈慧虹出戰。

此說法引熱議，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「蔡英文坐擁權力太久，凡事她說的算，哪還記得溝通、協調為何？只有上意沒有民意」、「提名權一把抓的後果，活該」、「黨主席太強勢的後果」、「哪來的挫折？還不是她說了算」、「政治是眾人之事，參政是為民服務貢獻自己的地方，而不是賺錢的地方，這點希望綠營能明白」。