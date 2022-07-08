黃嘉千和夏克立16年異國婚姻生變，好友竇智孔第一時間疑似暗諷夏克立替她抱不平，不過之後便沒有再做出任何回應，對此，網紅廣告小妹狂酸：「別只罵句垃圾裝勇士後就沒聲了，親友團最怕這種隊友」。

黃嘉千與夏克立爆出婚變，傳出女方提起離婚訴訟，預計暑假過後對簿公堂，沒想到與他交情頗佳的竇智孔，突在臉書以黑底白字寫道「下課粒，不是助理，因為他是垃圾」，疑以「諧音」開嗆夏克立，接著寫道：「約克夏真的比較可愛。狗，很直接，才不會在那邊裝瘋賣傻。沒有比較就沒有傷害」，最後更以「＃垃圾」結尾，不過他事後解釋只是朋友家的狗咬人，上來抒發而已。

約克夏真的比較可愛 狗 很直接 才不會在那邊 裝瘋賣傻 沒有比較就沒有傷害 #垃圾 由竇智孔 Bobby Dou 發佈於 2022年7月5日 星期二

對於竇智孔意有所指的發文，廣告小妹表示明星離婚案搬上檯面，兩邊親友開打不可避免，不過黃嘉千與夏克立結婚16年之久，對彼此黑料掌握度肯定相當高，假設蕾神能一戰 KO王力宏，那麼這對開戰肯定很精彩，接著表示：「親友團要嘛拿出點有營養的爆料，讓我們跟著學習一下鑑別渣渣。別只罵句垃圾裝勇士後就沒聲了，親友團最怕這種隊友」，疑似暗酸竇智孔是豬隊友，但也不忘強調：「親友團的加入，我建議是在雙方互撕之後再加入。不然當事人還沒撕起來，親友團卻加速了這個過程」。

廣告小妹表示對每一對公眾人物分離，都是抱著祝福心情，希望彼此都能值得更好，對此，網友紛紛回應：「感覺好聚好散很難」、「親友應該尊重當事人想不想互撕」、「夫妻相處真的不是三言兩語能說的，親友團真的都不干你們的事」、「本人聲明稿感覺不想多說，親友團可以不要湊熱鬧讓他們自己解決」。