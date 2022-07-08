受到美國「新疆棉」禁令下，新疆當地紡織廠業者坦言確實已開始出現衝擊。（吳泓勳攝）

受到美國「新疆棉」禁令下，新疆當地紡織廠業者坦言確實已開始出現衝擊。圖為當地縫紉婦女工人（吳泓勳攝）

新疆當地紡織廠也採用科技化搭配，讓廠內員工能在廠區內快速移動。（吳泓勳攝）

包含紡織產品在內，新疆的工藝品都充滿華麗與少數民族設計特色。（吳泓勳攝）

6月美國正式啟動對大陸「新疆棉」出口禁令，在新疆伊犁縣紡織織造產業園區的業者都認為這項禁令影響勢必存在，但關鍵要看各家產品內外銷的比重，連帶衝擊程度也不同。但具體訂單變化與營收衝擊數據等還需一段時間才會明朗，但多位當地紡織業負責人紛紛批評美國此舉，「制裁新疆棉太沒有道理」，更可能因此影響新疆2500萬人的生計。

另一有趣的是，美國禁止新疆棉的主因在於認為當地新疆人被「強迫勞動」。但透過新疆第一線員工說法，雖然紡織業上下游與不同職位的員工平均薪資不同，但大約在3200元（人民幣，下同）到4500元左右，甚至一名操作上漿機械的員工更自述能月收入「破萬」，即便有宿舍，下班後還可以自由回家。

剛進入紡織工廠半年、擔任併條車間檔車工的20歲青年塔西買買提表示，當初看到工廠的待遇跟條件都滿好的，每天工作8小時還能包食宿就想來挑戰看看。如果少休假的話，每月最高可以拿到4500元，比同年紀的朋友都能多上一些。

在園區內的新疆貽程紡織科技負責人王勝說，美國制裁確實已經開始讓部分有外銷的客戶心有忌憚，導致6月份以來訂單受到影響，擔心到美國遭到銷毀。他也喊話「沒有的事情就是沒有，沒有強迫勞動這件事」。但以他來說產品幾乎主銷大陸境內的影響或相對小。

對口進行援疆工作的江蘇南通援疆工作組副組長張迎春表示，新疆人好好的工作，美國還堅持造謠、實施禁令，不就是與2500萬新疆人為敵，批評 「制裁新疆棉太沒有道理」。

從南通起家，近年投產新疆的大漠傳奇家居用品負責人陳石羨蝦則認為，美國的禁令對她沒有太多影響「光是在中國的生意都做不完了」，更直指新疆棉的優異與特色，由於日照時間長、溫差大讓耐性與蓬鬆度足夠，適合做被子，認為棉花被最好的原材料應該是在新疆。