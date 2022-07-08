金管會為提升財報審計品質，正式發布審計品質指標（AQI）相關指引，將分為2階段推動，首階段將由勤業眾信、安永、安侯建業、資誠4大會計事務所自第四季起適用，提供上市櫃公司選任2023年財報簽證會計師的參考依據。

金管會為協助上市櫃公司及審計委員會選任簽證會計師，去年8月中公布審計品質指標揭露架構，內容涵蓋專業性、品質控管、獨立性、監督及創新能力等5大構面及13項指標項目，提供完整且具可比性的量化指標。

金管會此次再公布「審計委員會解讀審計品質指標指引」，證期局副局長高晶萍表示，審計委員會可參考指引中各項AQI指標背景說明，初步了解審計實務，再搭配參考各項AQI指標衡量重點，進一步解讀與審計品質關聯，加強與會計師事務所的溝通討論。

為確保會計師事務所提供的AQI資料具一致性及可比較性，以提升AQI利用性及參考價值，金管會同時發布「會計師事務所編製審計品質指標指引」，就各AQI細項指標提供明確定義及計算說明，作為會計師及事務所編製AQI資訊的重要依據。

高晶萍指出，金管會推動AQI的主要目的，為提供上市櫃公司對會計師事務所及查核團隊審計品質攸關資訊的主要輪廓，透過加強審計委員會與會計師、事務所間的溝通討論，有助於審計委員會深入了解會計師審計品質，並依職權決定會計師委任，以提升財報資訊品質。

不過，高晶萍也提醒，審計品質並非單一面向能概括，不宜僅憑單一AQI指標逕予評斷審計品質好壞，需就各面向AQI指標綜合比較分析，才能對事務所及查核團隊的審計品質有較清楚且完整的輪廓，並參考指引正確解讀及與會計師充分溝通才能發揮成效。

金管會預計分2階段推動AQI，首階段由勤業眾信、安永、安侯建業、資誠4大會計事務所自第四季起適用，提供上市櫃公司選任2023年財報簽證會計師的參考依據。第二階段則視採用AQI情形及成效，適時評估推動中小型事務所及未上市櫃公發公司採用可行性。