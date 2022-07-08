小編今天（8日）精選5件不可不知的國內外財經大事。預售市場急凍，全台近2萬件預售屋尋求脫手，其中台中超過7,000件，成為預售屋轉售、拋售的重鎮，等於全台每三件預售轉售，就有一件來自台中，又以北屯、西屯二區轉售量格外驚人，雙雙突破千件，賣壓極其沉重。

【1】預售屋急凍 全台2萬戶求售

目前全台共有44個行政區預售屋轉售量超過百件，台中即占了15個，台中市的北屯區、西屯區都有超過千件的轉售量，這二在全台面積僅占0.3％的行政區，預售屋轉售量就占了全台12％。此外，太平、潭子、南屯、梧棲超過400件，沙鹿、北區、豐原、西區超過200件，台中預售屋拋售的壓力較全台各地更為嚴峻。

【2】名師看短彈：「見好就收」

台股7日急漲2.51％，創下3月18日以來單日最大漲幅，兆豐投顧董事長李秀利、第一金投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、群益投顧副總裁曾炎裕及康和證券總監廖繼弘等五大名師認為，台股步入「熊市中場休息」波段，建議投資人見好就收。

【3】長榮6月營收 首破600億元

受惠於新增兩艘2.4萬TEU（20呎標準貨櫃）新船的運力、高裝載率及高運價的貢獻，長榮6月合併營收達603.44億元，創下歷史新高。長榮下半年尚有三艘2.4萬TEU的新船交付，增添營運動能。

【4】八大官股券商 賣超40億

台股7日強彈350點，八大官股券商卻「見獵心喜」，馬上賣超40億元，與外資買超158億元對作，逢高調節。集中火力調節台積電、國泰金、聯發科、聯電及欣興等股，尤其台積電賣超近19億元，其餘約各賣超2～4億元之間。

【5】通膨惡化 Fed官員挺7月再升3碼

美國聯準會（Fed）周三公布6月例會會議紀錄，確認由於通膨情勢惡化，有必要加快升息腳步，藉由壓低經濟成長來讓需求降溫。加上近來Fed官員的鷹派談話，都顯示Fed本月例會很可能再升3碼。