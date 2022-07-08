【政新鮮】林智堅陷論文門蔡英文幫打氣 謝龍介：不要想一手遮天 @中時新聞網

民進黨桃園市長參選人林智堅近期深陷論文抄襲風波。總統蔡英文昨日（7）在林的臉書貼文寫下「智堅辛苦了」共92字留言，表態相挺。對此，中廣董事長趙少康小編指出，蔡此舉形同狠狠重甩竹科管理局一耳光，彷彿在告訴竹科管理局「朕不給，你不能搶」，等於是在警告竹科管理局，不要槓上民進黨與蔡政府。

林智堅昨日在臉書表示，面對選舉的風風雨雨，鄉親們一句簡單的加油，就能讓他充滿力量，繼續勇敢。蔡英文則在該篇貼文留言：「智堅辛苦了！任何監督都應該基於事實，為了選舉任意抹黑，不是成熟民主應該有的亂象。相信智堅一定可以用最好的政策願景和亮眼的施政經驗爭取到更多的支持，讓市民有高品質的生活和可以期待的未來。」

臉書粉絲專頁「康編碎碎念」昨日發文表示，在新竹科學園區管理局亮出合約，對外表示「智慧財產權屬於新竹科學園區管理局」後，蔡英文還在林智堅的臉書文底下留言力挺，直接狠狠重甩竹科管理局一耳光，彷彿在告訴竹科管理局「朕不給，你不能搶」。

趙少康小編痛批，猶記Deepfake換臉影音動到蔡英文時，立法院立刻立法，這種「侵權」行為最重可以求處7年，但輪到林智堅涉嫌「侵權」的時候，卻變成了「哎呀，變抹黑啦！抄跑堅加油啊！」蔡到林臉書下留言力挺，形同告訴竹科管理局：「還敢槓上民進黨？槓上蔡政府？」趙少康小編抨擊，在民進黨眼中，肇逃可以加油，剽竊可以力挺，「這就是綠營最愛最熟悉的味兒，這就是我們總統的格局！」

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