我國羽球好手們正在馬來西亞羽球大師賽奮戰，昨天一姊戴資穎、一哥周天成都順利擊退對手挺進8強，分別要對上辛度與香港好手伍家朗，此外男雙的張課琦/柏禮維、盧敬堯/楊博涵，以及混雙楊博軒/胡綾芳全都成功晉級8強，張課琦/柏禮維更是以世界排名第609的身份殺出一條血路。

戴資穎本季在泰國、印尼公開賽奪冠，繼上週在大馬公開賽8強遭遇辛度後，今天兩人將再次對決，雙方對戰成績小戴以16勝5敗佔優勢，近期更取得6連勝。一哥周天成昨天擊退地主好手黃智勇，將和香港伍家朗對決，雙方18次交手周天成奪11勝。

雙打部分令人驚豔，三組人馬全闖8強，世界排名第609的張課琦/柏禮維從資格賽打起，昨天以14：21、21：11、21：10逆轉地主組合，接著同樣要對決地主謝定峰/蘇偉譯。而另外兩組對手更加難纏，盧敬堯/楊博涵強碰3屆世錦賽冠軍印尼組合，混雙則要挑戰東奧金牌大陸王懿律/黃東萍。