美時(1795)站穩美國市場，斥資2500萬美元，參與集團美國業務公司Alvogen Pharma 100%子公司New Alvogen Group Holdings, Inc.特別股股權。美時製藥總經理Petar Vazharov表示，自2015年開始，Alvogen US就一直是美時重要的業務合作夥伴之一，這次參與投資，不但鞏固彼此現有的合作關係，更具體強化了集團在美國業務。

美時在2021年底、2022年初就曾參與Alvogen Pharma Limited投資案，此次再參與其子公司投資案，根據此次特別股股權發行條件，美時後續3年內每年至少有18%特別股股息，且能在適當時機、以固定價格將投資本金加計應得股息，轉換成其普通股股份。 美時和Alvogen US於2019年首次合作成功上市戒癮用藥Buprenorphine/Naloxone舌下含片，並取得領先地位，雙方目前在美國市場尚有8個學名藥產品線正在合作中，其中以重磅產品Lenalidomide的上市最具潛力，而這項重大上市也可望在未來幾年中為雙方公司創造更多更大的合作效益與實質報酬。同時，我們非常期待透過這項策略投資，能將Alvogen US現有的505(b)2產品及研發專案帶進亞洲市場。

Alvogen US在美國係以小型製藥代工起家，現今已成為從研發、製造、到經銷等跨足全方位版圖的美國製藥公司，多元化的產品組合包括困難學名藥、505(b)2品牌藥、針劑、及胜(月太)等高門檻製劑。透過內部投資研發與外部授權合作，Alvogen US成長快速，2020年的營收已超越4.8億美元。目前Alvogen US已有50個以上的上市產品，並已成功送出4項505(b)2藥證申請，其中2項已獲得藥證，並成功地於2021年第4季於美國上市銷售。