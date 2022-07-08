疫情趨緩、振興國旅補助上路，台北晶華酒店搶國旅住房商機推出第三波「「晶華機+酒」超值住宿專案，攜手瑞典百年精品家電領導品牌「Electrolux伊萊克斯」合作，贈送入住房客網路票選第一名的健康家電-「Pure A9.2高效能抗菌空氣清淨機」，消費者以14,900元入住台北晶華19坪精緻套房，即可將市售價19,900元的「健康生活神機」帶回家，除現省5,000元即可入住五星級酒店高檔套房，專案加碼禮遇自助早餐買一送一，週日至週四入住還可搭配使用國旅補助，每房最高可再折抵1,300元。專案預計7/11日中午12點開放訂購，預料將再掀一波搶購潮。

台北晶華酒店「住房送手機」開放訂購一小時即熱銷120房、「住房送吹風機」47分鐘200房完售，證明此產品包裝策略受到不少民眾歡迎。為此，台北晶華酒店便積極洽尋消費者會喜歡的各式「機」種，期望持續透過「機+酒」的成功銷售模式，讓房客入住酒店並將實用的3C產品或家電帶回家，一次擁有城市度假與輕鬆購物的樂趣。

回應疫情之下消費者對於環境衛生安全的需求，台北晶華此次推出的「晶華機+酒3.0」超值住宿專案，選擇與北歐百年美型家電品牌「Electrolux伊萊克斯」合作，送出高規格、高顏質、高效能的空氣清淨機。

Electrolux伊萊克斯2022年全新推出的「Pure A9.2高效能抗菌空氣清淨機（EP71-56）」擁有「HEPA 13級五重過濾系統負離子」技術，可以有效去除空氣中99.99%的細菌與病毒，獨家五角形設計還能釋放立體螺旋狀氣流，讓潔淨空氣更快散布到家中各個角落。在升級高效淨化功能的同時，它更配有靜音風道設計，最低運轉音量僅17分貝，提供全家人最靜謐的清淨體驗。使用者也可以透過 APP即時監測居家空氣品質、隨時遠端遙控操作並確認淨化狀況。此外，全新奶茶棕、丹寧藍、海洋綠三款莫蘭迪色系布質拼接機身與溫潤皮革把手的設計，更是時尚感十足。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，疫情爆發至今，防疫毫無疑問已是生活常態，不僅是旅宿產業致力提供最高標準的防疫規格、帶給顧客安心無虞的消費環境，民眾對於健康防疫的意識也大幅提升，許多家庭更升級家中的防疫設備，守護全家人的健康。晶華了解消費者的需求，繼住房送3C產品和美容家電後，再推出住房贈送空氣清淨機的住房專案，房客可以安心舒適的入住晶華，再把網評第一名的健康家電帶回家，讓晶華也為顧客的健康生活盡一份心力。