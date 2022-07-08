立凱-KY(5227)於美東時間7日下午與以色列化工集團(NYSE代碼：ICL)(TASE代碼：ICL)共同宣布，以色列化工美國子公司已於今年5月17日已與台灣磷酸鐵鋰(LFP)製造與IP授權商立凱-KY完成簽署生產與授權備忘錄(MOU)。備忘錄部分內容提及，立凱-KY將授權以色列化工集團有關磷酸系LFP與LFMP鋰電材料專利及量產技術，以加速美國鋰電池正極材料生產的發展。

以色列化工集團表示，該計劃要求ICL在其位於聖路易斯(St. Louis)的製造園區建立3萬公噸的LFP電池正極材料生產線，並在未來增加產能，該園區也是其北美總部，公司在此設有全球研發中心。

以色列化工集團磷酸鹽專業總裁兼北美董事總經理菲力浦‧布朗(Philip Brown)表示，我們期待與領先的LFP技術提供商立凱-KY合作，立凱-KY已在日本、韓國、歐洲和美國擁有豐富客戶資源。以色列化工集團很高興能夠為美國客戶建立本地化、可持續的磷酸鐵鋰電池材料供應鏈，並降低目前美國企業依賴國外磷酸鐵鋰材料供應的風險。

立凱-KY董事長張聖時則表示，全球儲能市場已明顯轉向磷酸鐵鋰(LFP)電池，歐美與亞洲客戶需求十分強勁，未來市場需求將超過17萬噸，到2028年將超過50萬噸，立凱-KY為了強韌歐美鋰電池供應鏈，並滿足國際大型鋰電池客戶對歐美本地供應鏈安全的要求，立凱-KY將向以色列化工集團進行包括前驅體在內的磷酸系LFP與LFMP鋰電材料專利授權及轉移量產技術，立凱-KY有此榮幸與特種化工業界的翹楚以色列化工集團進行合作，這是立凱-KY歷史上一個重大的里程碑。

以色列化工集團(ICL)是1968年於以色列成立的特種化學公司。該公司為全球食品、農業和工業市場中的人類可持續性挑戰創造了有效的解決方案並居於全球領先地位。ICL利用其獨特的溴、鉀鹽和磷酸鹽資源，以及其對研發和技術創新的高度重視，推動其終端市場的增長。ICL股票在紐約證券交易所和特拉維夫證券交易所雙重上市，2021年營收達2000多億新台幣。