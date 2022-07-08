路透社報導，五角大廈表示，美軍陸軍上將、參謀首長聯席會議主席密利今天與中國中央軍委聯合參謀部參謀長李作成視訊通話，強調美中雙方保持溝通對話的重要性。

密利（Mark Milley）的發言人說：「密利將軍（和李作成）討論了負責地處理彼此競爭和保持開放溝通管道的必要性。」

發言人還說：「密利將軍強調了中國人民解放軍就改善危機溝通及降低戰略風險進行實質對話的重要性。這次視訊電話也包括一些區域和全球安全議題在內的有效討論。」