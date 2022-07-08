一名林姓工人與友人前往北市中山區某家酒店喝酒，但有人卻心懷不軌，偷偷下迷藥到酒女小美酒杯內，趁著小美昏睡時，友人竟然在包廂內無套進行性侵，林男在一旁見到也受不了，竟趁友人完事後，也順勢對小美揉胸摸下體，未料小美卻突然驚醒，嚇得林男推開被小美落跑，事後小美前往醫院驗出自己體內有迷藥成分，且有男性DNA，氣得對兩人提告，林男依乘機猥褻罪判刑8月，友人則被判8年。事後小美對林男求償40萬元，法官考量林男每天工錢才1000元，判他須賠精神慰撫20萬元，可上訴。

根據判決書，林男與好友於民國108年12月13日晚間11時許相約前往臺北市中山區酒店喝酒，由店方找來陪酒妹小美坐檯陪酒，但林男友人竟然偷偷在酒杯內下迷藥，導致小美失去意識，先由友人性侵，但事後林男卻趁機親吻原小美還撫摸胸部、下體及臀部，正想更進一步時，女方突然驚醒，林男嚇得推開小美起身穿衣事後和友人迅速離開。

小美事後又繼續昏睡，直到打烊前才被服務生叫醒，但小美自認海量，從來沒喝醉斷片過，但對剛剛發生的事完全沒印象，還感覺下體腫痛，直覺遭人下藥，趕緊到醫院驗傷，驚覺血液中含有FM2成分，下體還有男性DNA，一怒下報案提告。

小美證稱，案發當日昏睡時，確有遭林男撫摸下體，後因下體疼痛而恢復意識時，見自己跨坐在林男大腿靠近身體部位，感覺內褲已被移開，林男見她睜眼後才將其推開，並倒臥沙發上，事後林男又將她內褲遭移回原位。但林男則否認表示，小美當時是清醒的，他只是摸大腿、臀部。

事後林男友人被依使用藥劑加重強制性交罪判刑8年，林男被依乘機猥褻罪判刑8月，但小美另外提出要求2男連帶賠償100萬元，林男友人和女方達成調解，女方則向林男索賠40萬元。法官認定林男確實乘機猥褻被害人，考量他每天做粗工的日新約1000元，判他應賠20萬元，可上訴。