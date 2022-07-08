籃網球星杜蘭特選在今年自由市場開放之際宣告申請交易離隊，至今引發不少負面批評聲浪，讓杜蘭特前勇士隊友「追夢」卓雷蒙格林不禁挺身而出，公開替杜蘭特喊冤，因為格林認為，杜蘭特只是單純想要換個球隊打球，外界憑什麼罵他軟弱！

「人們現在不願意接受球員也算是商人，且不僅只在打籃球的這個事實，」卓雷蒙格林表示，「我想在某種程度上面，人們必須認識到且接受這個現實，作為球員的我們，採取商業行動與策略，實際上就跟經營一間公司沒有什麼不同了。」

「當杜蘭特提出離隊申請，很多人開始說他軟弱，或逃避挑戰之類，這讓我困惑，因為每個人一生當中都在努力掌控自己在哪工作，」卓雷蒙格林說，「NBA每個人都無法控制自己下一步，所以有人說有機會掌控自己未來，那單純是美國夢。」

卓雷蒙格林強調，既然杜蘭特說出不想待在籃網，想去其他球隊打球，這跟軟弱有何關係，也跟逃避毫無關聯，「我不能理解，球員應該努力掌控自己所處的環境，或是努力控制自己的命運，這只不過是杜蘭特職業生涯的下一步計畫罷了。」