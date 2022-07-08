金馬影后林青霞位於香港飛鵝山安達臣道的超級豪宅，今（8日）凌晨發生火警，現場火勢相當猛烈，傭人更是抱著寵物犬倉皇逃生，慶幸的是林青霞當時不在家，現場也無人受傷，至於起火點則是位於2樓的臥室。

林青霞上億豪宅發生火警。(東網)

林青霞價值42億的豪宅凌晨發生火警，由於火勢過於猛烈，直到上午7時火勢仍尚未完全撲滅，消防局除了將安達臣道封鎖禁止進入，由於臭味漫天，也呼籲民眾把門窗關閉，據悉事發時林青霞並不在豪宅內，消防局獲報案後前往救火，現場疏散男女傭人及司機等20多人，更有目擊者看到傭人抱著寵物犬倉皇逃生，至於起火點則是位於2樓的臥室，不過當時屋內傭人均非在工作時間，為何會無故起火？詳細起火原因仍待警消調查。

林青霞豪宅凌晨發生火警，起火點位於2樓的臥室。(東網)

傭人抱著寵物犬倉皇逃生。(東網)

林青霞豪宅火勢受控，屋內仍有濃煙冒出。(東網)

這棟豪宅是林青霞老公邢李㷧2014年送給她60歲生日及結婚20周年禮物，目前巿值超過11億港幣（約42億元台幣），豪宅採三層樓階梯式設計，內部設有游泳池、健身室、圖書館、網球場，規格相當奢華，此外，更有保安24小時駐守及10多頭狼狗巡邏，加上外圍設有高牆及閉路電視、警報器等，維安規格做到滴水不漏的層級，也被外界譽為是「超級堡壘」。