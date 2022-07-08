銅箔基板廠騰輝電子-KY(6672)6月合併營收為4.3億元，月減9.7%，展望下半年，騰輝-KY表示，下半年屬傳統NB旺季，HDI製程的低損耗材料應用訂單將逐步上揚，散熱材料在金屬基板也有突破，可望為下半年營運帶來支撐。

雖然上海已經解封，但部分區域仍持續管控，且俄烏戰爭、全球經濟產業仍存在晶片需求不足，加上通膨升息導致各種商品的物價上漲影響終端客戶與消費者採購意願，致使汽車銷售量大幅下滑，汽車用材料訂單需求減少，對公司整體銷量帶來一定影響，騰輝-KY自結6月合併營收4.3億元，月減9.7%，累計前6月合併營收31.8億元，年減14.7%。

騰輝-KY深耕少量多樣高毛利產品發酵，受俄烏戰爭緣故，世界主要大國競相增加軍備支出，應用於軍工及航天等高信賴度的聚醯亞胺(PI)基板訂單增加，於6月創下業績歷史新高，在軍工應用的其他膠系產品特數技術需求下，公司也在客製化訂單上開始有所斬獲。

展望下半年，騰輝-KY表示，下半年屬傳統NB旺季，HDI製程的低損耗材料應用訂單將逐步上揚，散熱材料在金屬基板也有突破，新近研發耐更高溫、超高導熱的高階產品開始導入高信賴度的新應用，例如功率半導體、汽車引擎電子渦輪增壓、大功率電機、儲能逆變器等，騰輝-KY散熱材料及軍工材料也持續開發各種特殊材料，tec-speed高頻、高速/低損耗材料，及IC封裝基板的老化與探針板等高階產品在終端應用都有顯著成長，希望藉由開發特殊材料應用市場提高毛利，為下半年業績挹注動能。