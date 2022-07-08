指揮中心記者會

年底縣市首長選舉，民進黨由誰出征雙北懸而未決，近日更傳出「衛福部長陳時中戰台北」的消息。昨(7日)在防疫記者會中，有媒體詢問陳會不會參選台北市長？陳回應「那個問題我們有機會再回答。」噁話一出，引發網友熱烈討論，有人就直言「不要裝了，快來選，我們在路邊等著嗆你」、「啥？你還沒放棄喔」。

外傳陳時中將在下周獲徵召參選台北市長，陳時中昨對此雖未鬆口，卻表示「這個問題我們有機會再回答。」語帶玄機。至於屏東縣長潘孟安，從6月就傳出轉戰新北，他昨天出席活動時先笑說，「怎麼又問這個問題」，接著說，媒體怎麼報他不知道，「目前還是以縣政為主」。

陳時中的回應引發網友關注，在本網、《Yahoo新聞》相關報導底下討論，有將近百則留言，有人認為「明明心裡想吃，嘴上卻一直說不要」、「就說要選就好啦，還有機會再回答，滾」、「選里長啦」、「我幫回答：要！」「別答，你沒機會了」。