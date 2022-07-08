NCC於5月核准遠傳電信2.6GHz(25MHz)與亞太電信700MHz(上下行合計10MHz)的頻譜交換案，遠傳旋即展開700MHz頻譜擴充工程，同時進行優化作業，並運用自行開發的客戶體驗管理系統(CEM)進行數據分析，擴頻優化完成後，不僅室內網速平均提升高達22％、室外網速平均提升高達10％；網路用量尖峰時數更大幅下降15％，大幅提升用戶的網路體驗，並獲得許多用戶的正面反饋。

頻譜資源是網路發展的根基，遠傳一向致力爭取最佳頻譜資源，除了在5G競標中取得絕佳的黃金頻譜組合，更向主管機關提出頻譜交換申請，以遠傳2.6GHz TDD頻段(25MHz)交換亞太電信持有的700MHz FDD頻段(上下行合計10MHz)、並支付殘值價差的方式，投資3億元以進一步提升遠傳用戶網路體驗。

透過擴充700MHz頻段，遠傳充分發揮連續15MHz頻寬優勢和低頻特性，雙雙提升網路覆蓋率、上下載網速，無論是身處都市叢林的深層室內、大眾運輸工具、或是空曠地形，網路品質均有感升級；也大幅提升晚餐後至入睡前等網路用量尖峰時段的承載力。再搭配遠傳既有1800MHz、2.1GHz、3.5GHz、28GHz等低、中、高頻段豐富的頻譜資源；並配合CEM系統精準瞭解用戶真實網路使用狀態，如連線時間、訊號強度等資訊，持續不懈地進行優化工程，讓遠傳網路達到最佳化體驗。

遠傳5G建設穩紮穩打，充沛的頻譜資源奠定足夠底氣，提供用戶寬裕的個人頻寬順暢飆速，同時也為5G商用所需的低延遲等特性提供強而有力的發展基礎。

除了雄厚的頻譜資源，遠傳自行開發的CEM系統、「AI基地台選址」技術更相輔相成，透過AI大數據分析，讓基地台建置、訊號優化作業的效益極大化，對網路品質發揮關鍵影響力。未來，遠傳將持續透過每週客戶滿意度調查結果、AI大數據分析，不間斷地進行網路優化工程，帶給台灣用戶世界級的5G網路體驗。