台灣南北差異大，常有人會說北部人較冷漠、南部人較熱情。一名男網友是台北人，最近因故搬到台南生活，短短1個月就見識到很多令他超震驚的事情，也讓他越來越喜歡台南，覺得比起台北來說，人與人之間的距離更近了。不過，住在台南也是有缺點的，那就是會不小心吃太多。

一名男網友昨在Dcard上發文說，他是台北人，最近搬到台南將近1個月了，這段期間遇到了很多令他感到很震驚的事情，像是台南老闆總是會擅自給你「加料」。舉例來說，他到某家小吃攤說要一份豆芽菜，當時心想一份才20元，應該不會多到哪裡去，結果拿到的實體讓他看傻直呼「這是怎樣？」

男網友透露，其實老闆在裝菜的過程中，他就已經傻眼了，因為對方是用水勺在裝豆芽菜的，而且老闆還在口中嘟囔著說「就快收攤了，給你多一點喔！」讓他只能連連感謝老闆，最後他變成豆芽菜富翁，心滿意足的回家。

男網友指出，眾所接知台南有很多圓環，因此他還在適應當地的交通狀況，像是在某些時刻紅燈可以右轉，然後斑馬線也不是畫的很齊全，車流量大的時候，他常常不知道該怎麼過馬路。某一次他在路邊不知道怎麼過馬路的時候，超有人情味的婆婆立刻出手相助，讓他順利過馬路。

男網友也說，台灣除了天氣熱「晴」以外，人也很熱情，不知道為什麼，總覺得台南人很多真的很可愛又很善良。剛到台南的他很容易迷路，經常向人問路，然後大家都會很熱情的回答他，還會一直目送他、確認他沒有走錯方向。

男網友總結說，在台南很容易遇到熱心又熱忱的人，而且大家都很容易真心對待你，真的不會計較太多，人與人之間距離比起台北更親近了。不過，來台南的缺點大概就是會不小心吃太多。