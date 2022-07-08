聯徵中心統計資料指出，2022年個人信貸人數與金額與去年相比逐月升高，顯示個人理財與消費需求持續增加。LINE Bank公布7月個人信貸重點優惠：分期信貸利率維持1.68％起，開辦費488元優惠延至9月底；循環信貸「臨用金」優利亦維持1.98％起，首次動用帳戶管理費0元優惠也延至9月30日截止。

LINE Bank總經理黃以孟表示，「LINE Bank掌握到年輕人申貸的實際痛點，針對年輕族群提供完整個人信貸方案。舉例來說分期信貸適合一次性消費需求，像是繳交房租押金、購買代步機車等，如果生活上頻繁需要臨時周轉金，不妨考慮『有動用才計息』的循環信貸『臨用金』」。

LINE Bank看準開戶族群當中，年輕人用戶佔比較高，也發現年輕人有置裝、購置筆電或交通工具、支付房租押金等資金需求，強調用戶年滿20歲，每月收入達基本工資（申請資格為年收入達25萬元以上者），即使沒有信用卡和其他信用紀錄也可申辦，適合初出社會有財務需求的青年前來申貸。特別是LINE Bank「臨用金」，具有動用才計息的特點，如動用金額1萬元，以最低利率1.98％計，每日利息0.5元起，讓年輕人借款較輕鬆沒有負擔。

LINE Bank今日也宣布針對「百萬大戶」祭出優惠，如果你有一個「百萬夢想」，例如想把自己的房屋裝修得更漂亮一點，或替家人換一輛更好的房車？LINE Bank提供7月份優惠方案，凡分期信貸單筆撥款超過100萬元，且首期正常繳款並於首期還款日前未提前清償本金、結清貸款帳戶者，可享回饋488元，每人限回饋一次。

親友推薦分期信貸方案「好貸推」廣受好評，活動持續延長到9月底，用戶只要推薦親友申辦分期信貸並首次成功撥款，推薦人就能獲得現金獎勵。推薦第1位至第5位親友，每位親友首次撥款，推薦人可獲得488元，累積推薦6位親友以上，自第6位起，每位親友首次撥款，推薦人可獲得1000元。