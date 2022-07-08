俄烏戰爭爆發後，俄羅斯竟陸續傳出天然氣富豪喪命的事件，近日又傳出曾與俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）簽訂北極地區合約的富豪Yuri Voronov被發現頭部中彈慘死在自家泳池，這已是今年以來第五位死於非命的俄羅斯富豪，先前曾有相關人士認為這些神秘死亡事件是知道太多秘密，因而遭到滅口。

綜合泰晤士報、Dailymai報導，Yuri Voronov是運輸公司Astra Shipping 的負責人，日前被發現陳屍在自家豪宅泳池，現場發現彈殼與一把手槍，但目前還不清楚這把槍枝所有者是誰，俄羅斯當局則以自殺方向進行調查。

Yuri Voronov的遺孀受訪時則表示，Yuri Voronov近期與商業夥伴、承包商發生衝突，甚至擔心自己賠錢，因此出現酗酒的狀況。儘管如此，Yuri Voronov仍讓不少人聯想到今年以來俄羅斯富豪連續死亡事件。

最引起外界關注的事件是4月底俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）前總裁Vladislav Avaev與妻女被發現陳屍在家中，在此之前已有2位與俄羅斯天然氣事業有關的富豪陸續死亡。

當時已經叛逃至烏克蘭的俄羅斯天然氣工業銀行前副總裁Igor Volobuev就公開表示，這些人可能是知道太多秘密，「他（Vladislav Avaev）的工作是處理私人銀行業務，這代表他要跟VIP客戶打交道。他負責鉅額資金，我認為他知道一些事情，甚至提出了一種風險建議，且我不認為這些人會選擇自殺。」

值得一提的是，在Vladislav Avaev死亡後的隔天，俄羅斯天然氣公司持有部分股權的天然氣生產商Novatek的高級經理Sergei Protosenia被發現與妻女在西班牙死亡，他們案件被認為是「被自殺」的案件。