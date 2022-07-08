根據《看台報告》記者平克斯8日搶先爆料，湖人與籃網已經展開厄文交易的初步討論，畢竟湖人考慮拿韋斯布魯克換來厄文，兩隊正在努力探索把馬刺拉進來這筆交易當中變成三方交易的可行性，因為如此一來就可解決兩大球星薪資合約過高問題。

不過當前湖人恐怕必須花些耐心等待，因為韋斯布魯克的4710萬美元薪資合約，對籃網來說毫無吸引力，籃網的團隊薪資也早就超過1.503億美元豪華稅起征點，加上籃網內部當前認為，解決杜蘭特的交易申請要求比起清算厄文3690萬美元合約來得重要。

可是從馬刺今年休兵期間的動作來看，他們似乎已經打算進入重建階段，假如馬刺願意介入湖人與籃網這筆交易當中，在得到選秀權作為補償的前提下，馬刺可以直接把韋斯布魯克的薪資納入，且幫助籃網創造一個交易特例，這差不多等於厄文的全部薪資。

湖人始終都在認真評斷找來厄文跟「小皇帝」詹姆斯重新聯手的可能性，加上上季韋斯布魯克表現實在太讓湖人高層失望，卻因薪資問題無法把韋斯布魯克轉手，假如當前真的找出厄文與韋斯布魯克互換方案，湖人當然願意好好跟籃網、馬刺坐下來談判。