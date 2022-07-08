民進黨桃園市長參選人林智堅近期深陷論文抄襲風波，引發輿論熱議。有網友翻出2020年台南市北門南鯤鯓代天府抽出的國運下下籤，其中一句「恰是行舟上高灘」，認為綠營目前面臨的困境，正是這句籤詩的寫照。

林智堅昨日（7）在臉書表示，面對選舉的風風雨雨，鄉親們一句簡單的加油，就能讓他充滿力量，繼續勇敢。總統蔡英文則在該篇貼文留言：「智堅辛苦了！任何監督都應該基於事實，為了選舉任意抹黑，不是成熟民主應該有的亂象。相信智堅一定可以用最好的政策願景和亮眼的施政經驗爭取到更多的支持，讓市民有高品質的生活和可以期待的未來。」

蔡英文對林智堅的力挺，掀起外界討論。有網友翻出台南市北門南鯤鯓代天府2020年的國運籤，忍不住驚呼：「所以想到那句籤詩，恰似行舟上高灘，你們說時間是不是快到了？」該網友認為，民進黨目前的狀況與該籤詩「命內正逢羅孛關，用盡心機總未安。作福問神難得過，恰是行舟上高灘」意境相符，尤其是最後一句「恰是行舟上高灘」，更直接反映了綠營當前狀況。

值得注意的是，台南市北門南鯤鯓代天府，2019年因首度抽無國運籤成全台焦點；2020年在連抽16支後終於擲出三聖筊，新年度國運籤卻讓各界相當震驚，因為竟然是一支下下籤，且籤詩掛頭寫著「漢李廣父子陣亡」，被解讀恐為不祥之兆。然而，此籤於2018年就已抽過，2020年再度抽到下下籤，廟方對此不願多做評論，僅稱這是神明旨意，由眾人各自解讀。

此外，今年（2022）台南市北門南鯤鯓代天府則抽出「觀音大士收大鵬鳥」中上籤，籤詩內容為「十方佛法有靈通、大難禍患不相同、紅日當空常照耀、還有貴人到家堂」，廟方解讀寓意為，疫情會逐漸穩定並走向明朗。