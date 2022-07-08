共享汽機車iRent與中國信託聯手推出高額回饋活動，即日起至9／29，暑期租車加碼，最高享12％和泰Points回饋。消費者租iRent時於iRent APP中以和泰Pay綁定中國信託和泰聯名卡，除享每趟原有的4％和泰Points (1％無上限，3％限量800點) 回饋，再加碼贈送８％的和泰Points (包含2％回饋無上限，以及6％每月上限100點限量23000組)，史無前例最高回饋，不妨盡快申辦綁定，把握機會多加利用。

iRent在今年初宣布導入全新數位支付工具「和泰Pay」，加入和泰集團數位服務體系，整合點數經濟與移動服務。為持續鼓勵消費者一同加入綠能共享的低碳移動行列，並逐步朝向建構MaaS (Mobility as a Service) 「移動即服務」的智慧生態圈願景前進

活動期間透過iRent 專屬辦卡連結申辦中國信託和泰聯名卡，核卡30天內租iRent共享汽機車服務累積滿888元，中國信託針對新戶贈送700點和泰Points；新卡贈送100點和泰Points。若是首次於iRent APP中以和泰Pay綁定中信卡，不限卡別再送免費汽車時數30分鐘，想租iRent拿免費時數，就綁中信卡。