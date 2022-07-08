一名家住新竹縣的邱姓男子，去年底跨年前，在臉書交友聯誼臉書社團留言版上，公開留言PO文表示要帶女性友人去耶誕城，還恐嚇「如果放我一個人，只好拿機槍掃射耶誕城了」，民眾見到留言後大驚，立刻向警方檢舉，警方獲報後上門逮捕邱男。新竹地院審理後，考量邱男坦承犯行，依犯恐嚇公眾罪處有期徒刑2月，可易科罰金。

根據判決書，邱男於民國110年12月19日某時，在「單身/單親交友聯誼館(一館)」之臉書社團留言板上，以臉書暱稱之名義公開留言：「你們聽著都別跟我搶了 我帶小姐姐去耶誕城 如果放我一個人，我只好拿機槍掃射耶誕城了」。

該則留言被網友看到後，擔心有恐怖分子會在跨年活動時做出瘋狂舉動而立刻報警檢舉。警方根據網路IP位址，查獲家住新竹縣的邱姓男子留下涉嫌留言恐嚇，上門逮人後依恐嚇公眾罪嫌送辦。

法官審理後，審酌被邱男於公開網站上散佈恐嚇公眾之言論，對於公眾安寧造成相當之危害，因給予嚴重譴責，但念在邱男犯後坦承犯行，態度尚可，兼衡邱男僅國中畢業，經濟狀況不佳，判處2個月有期徒刑，可易科罰金，仍可上訴。