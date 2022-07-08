亞洲天王周杰倫自從2016年發行《周杰倫的床邊故事》專輯後就遲遲沒有音樂作品，歌迷敲碗敲了6年，終於在昨（6）日中午周杰倫正式發佈最新專輯《最偉大的作品》，不僅官方MV釋出後短短一天就累積逾568萬人次觀看，還登上YouTube時下流行音樂排行榜冠軍。

在《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統中也可見周杰倫在7月1日預告新專輯即將釋出時，網路聲量就衝破5,597筆討論，7月6日正式公開新專輯《最偉大的作品》時，隱藏的眾多彩蛋也讓網路聲量來到4,374筆，更是引爆歌迷話題的關鍵，現在就跟著《DailyView網路溫度計》小編，一起來找找MV暗藏的小巧思吧～

image source:《DailyView網路溫度計》人氣歌手網路口碑排行（2022/04/08~2022/07/06)

▲「周杰倫」位居網路溫度計的人氣歌手網路口碑第5名。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

＃遠赴法國巴黎莎瑪麗丹百貨取景拍攝

周杰倫《最偉大的作品》場景選在法國巴黎深具歷史的「莎瑪麗丹百貨」拍攝，路易威登（LOUIS VUITTON）買下該百貨公司後，保留原有的新藝術運動風格（Art Nouveau）與裝置藝術風格（Art Deco），並加入簡約的現代感設計，在周杰倫的MV裡就可以飽覽莎瑪麗丹獨有的建築美學。

＃MV仿照電影《不能說的秘密》穿越時空

如同電影《不能說的秘密》穿越時空的原理，周杰倫在莎瑪麗丹百貨彈奏鋼琴時，竟然讓時間順利倒轉回1920年，與當時絕頂的藝術家和文學作家碰面，從MV一開頭就讓網友佩服得五體投地，直呼「只有周杰倫才能超越周杰倫」。

＃MV歌詞不斷致敬藝術家與文學作家

周杰倫在《最偉大的作品》歌詞藏了許多藝術家和文學作家的作品！例如雷內・瑪格麗特畫作《戴黑帽的男人》（被我變出的蘋果）、《形象的叛逆》(不是煙斗的煙斗）、《帶圓頂禮帽的男人》（臉上的鴿子沒有飛走）、薩爾瓦多・達利畫作《記憶的堅持》、《龍蝦電話》、「東方馬諦斯」常玉、克洛德・莫內《印象·日出》、《睡蓮池上的拱橋》。

另外像是文學作家徐志摩《巴黎的鱗爪》、《再別康橋》、《翡冷翠的一夜》，以及畫家亨利・馬蒂斯《窗外尼斯》、梵谷《星夜》、孟克《吶喊》，甚至在咖啡廳時，周杰倫的小本子上也有對應的圖案和人物，帶你用MV見識當時的藝術名人。

＃周杰倫將魔術穿插於藝術之間

喜歡音樂又熱愛變魔術的周杰倫，在這支MV中也可見他把瑪格麗特的紅鼻子變成青蘋果、幫達利叼著的菸生火、用意念把湯匙變彎，甚至讓樹枝長出五顏六色的花朵、徒手變出牆上的花朵、水變成咖啡等，將魔術巧妙穿插在藝術作品之間。

＃與國際知名鋼琴家郎朗二度合作

周杰倫這次除了邀請小提琴家陳銳演奏，繼〈夢想啟動〉後周杰倫更是二度攜手國際知名鋼琴家郎朗，兩人在MV中經典的鬥琴場面曝光後，也讓粉絲不斷讚嘆「真的太驚喜啦！」

＃郎朗成為MV尾聲伏筆

在前面曾出現過的小本子中，只有鋼琴的圖案沒有對應的名人，後來周杰倫與好友從時光旅行中回來，郎朗也出現在同個地方，讓觀眾好奇究竟郎朗是時空旅人？還是從1920年代跟著周杰倫回到現代？MV尾聲也留給粉絲們無限遐想。

驚喜彩蛋成為熱議關鍵字！歌迷等了6年直呼：終於等到新專輯了

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統中，可見「周杰倫《最偉大的作品》」近一週熱門關鍵字，包含「巴黎」、「百貨公司」、「穿越」、「時空」、「魔術」、「歌詞」、「文學」、「藝術家」、「郎朗」、「鬥琴」、「期待」、「驚喜」，周杰倫MV取景於巴黎百貨公司，加上採用電影穿越時空的素材帶給觀眾驚喜，中間像是魔術、1920年代文學家和藝術家作品被寫進歌詞、周杰倫與郎朗鬥琴等名場面，都讓萬眾歌迷期待了6年直呼「終於等到周董的新專輯了」。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年06月30日至2022年07月06日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『周杰倫《最偉大的作品》』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。