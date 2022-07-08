著名作家倪匡於今年（2022）7月3日逝世，有科幻小說大師之稱的倪匡，和金庸、黃霑、蔡瀾等人並稱「香港四大才子」。在寫作生涯中，他創作出了無數膾炙人口的作品，除了最廣為人知的科幻小說外，還有偵探、武俠、靈異等相關主題的著作。此外，倪匡更是跨足影視圈，寫過300多部電影劇本。幾乎什麼都能寫，還寫得又快又好的倪匡，在文學圈中成為了傳奇人物。

在倪匡逝世的消息傳出後，各界都紛紛感到震驚與不捨，許多人也開始回憶起初接觸到倪匡作品的驚奇與感動。《衛斯理》系列、《原振俠》系列、《木蘭花》系列……一部部在每個人成長歷程中幾乎都出現過的經典著作，不斷被找出來討論、懷念。今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計出了倪匡筆下最多網友討論的系列作品，一起來回味這些經典之作吧！

NO. 10 神探高斯系列

《神探高斯》系列，又稱《高斯探案》系列，是倪匡筆下的偵探小說。以攝影記者「高斯」為主角，描述愛冒險的他遇到的一連串怪事，並在各種奇遇中推理出事件真相。

雖然系列名稱叫「神探」，但主角高斯其實很貼近平凡人，既不會武功，推理能力也很普通，常常會做出錯誤的臆測。不過這樣的人物設定並不減故事的精彩程度，反而更讓人覺得親切，就有網友表示：「蠻貼近平凡人的」、「看的時候覺得很有醍醐味」。

NO. 9 年輕人與公主系列

《年輕人與公主》系列，可分為前期的「年輕人系列」與後期的「公主傳奇」兩大部分。講述主角年輕人及他的叔叔中國人，以及奧麗卡公主三人的鬥智冒險故事。

系列前半部主要以冒險內容為主，並沒有科幻元素，但年輕人與公主在《原振俠》系列中遭逢奇遇後，後期的作品開始加入了科幻劇情，公主也更名為奧麗卡．黑沙，並得到了超能力。不過面對這樣的發展，也有不少網友覺得「還是最喜歡前期的5個故事」。

NO. 8 非人協會系列

「非人協會」的全名為「有過非常人所能忍受，達到，經歷者協會」，協會中的每個人都有著超常的經歷。《非人協會》系列為其中6名新會員的故事，這些人也都曾出現在倪匡的其他作品中。

非人協會的入會條件非常嚴格，據說成立200多年的時間裡，有100多年的時間協會中都是只有1人的狀態。《衛斯理》系列的主角衛斯理，便是被拒於門外的人之一。協會成員精彩的故事，也讓人意猶未盡，更讓喜歡《非人協會的》網友吶喊：「為什麼倪匡大老只寫六篇呢！」

NO. 7 倪匡看金庸小說系列

倪匡對金庸小說相當痴迷，甚至還給出了「古今中外，空前絕後」的超高評價。對於金庸小說的喜愛程度，也讓他在閱讀的過程中頗有心得，遂發表了《我看金庸小說》等一系列金庸小說研究作品。

倪匡總共寫了《我看金庸小說》、《再看金庸小說》、《三看金庸小說》、《四看金庸小說》、《五看金庸小說》等五部研究心得，不難看出他對金庸小說的熱愛。甚至連金庸本人都曾委託他代筆《天龍八部》，倪匡還在代筆期間故意將自己討厭的角色「阿紫」寫瞎，軼聞引發網友熱議：「笑死」、「原來是你弄的」、「代筆好有趣」。

NO. 6 亞洲之鷹羅開系列

有「亞洲之鷹」稱號的羅開，不只身懷密宗武術和氣功，還精通各國語言，身懷各種技能的他在小說中與死對頭「時間大神」鬥智鬥勇，精采刺激的劇情讓人看得欲罷不能。

在該系列中，也出現了《浪子高達》系列作的主角高達，兩人因為同為神秘組織招攬，因而成為好友，更為故事增添了許多趣味性。此外，故事中羅開與多名女性的複雜關係，也是許多網友津津樂道的一點，總在提及該部作品時被拿出來討論，「羅開到處吃」、「羅開鷹眼般的眼神吸引到妹」。

NO. 5 浪子高達系列

「浪子高達」為「神探高斯」的弟弟，該系列偏向情慾小說，但在香豔場面之間所穿插的冒險活動，仍舊相當精彩，也有許多人對倪匡描寫三級情節的手法大為讚賞，從中看見深厚的文筆功力。

目前可以看到的《浪子高達》系列共有8個故事，據傳只有其中6個是出自倪匡之筆，另外2部則是「偽作」。但曾有人在一本舊書上發現浪子高達的故事目錄，上面列有8篇作品，因此也有人覺得的確有8個故事，只是其中2篇曾經過他人改寫，種種猜測讓許多人都好奇到底哪一個版本才是最完整的《浪子高達》系列。

NO. 4女黑俠木蘭花系列

《女黑俠木蘭花》系列，以聰明冷靜的木蘭花、率直衝動的穆秀珍以及花花公子高翔三人組成的「東方三俠」為主要角色。故事以懸疑、推理為主軸，描寫三人與各個犯罪集團交手的過程。

小說裡主角一行人在世界各國遊歷，各種異國風光讓讀者彷彿也跟著一起冒險一般，看得大呼過癮，精彩程度也讓它被拍成了電視劇。除了《衛斯理》系列外，《木蘭花》系列也是不少人的第一部倪匡作品，不少網友都表示第一次看時就被吸引，「剛開始看的時候很驚豔，簡直是在看警匪追逐戰」。

NO. 3 影視劇本作品

除了小說外，倪匡在編劇方面也有著驚人的才華。在1960年代香港出現武俠片熱潮時，倪匡寫出了《獨臂刀》、《唐山大兄》、《馬永貞》、《精武門》等精彩的劇本，這些作品在電影播出後得到廣大迴響，更深刻地影響了香港電影界。

在2012年，倪匡獲得了香港電影終身成就獎，2018年也得到了香港電影編劇家協會的「編劇會銀禧榮譽大獎」殊榮，由此可見倪匡身為編劇在影視圈的地位，更有人曾經表示，「倪匡的編劇功力更在寫小說之上。」

NO. 2 原振俠系列

《原振俠》系列講述身為醫生的主角原振俠所遇到的一連串詭異事件，故事中有科幻、懸疑、冒險元素，也包含了許多感情戲碼，多元的劇情發展讓人目不暇給，也是許多人心中的倪匡經典之一。

該系列在1993年被翻拍成電視劇，創下了香港1993年的第二高收視率。日前為了紀念逝世的倪匡，電視廣播有限公司也特別也特別安排了重播。《原振俠》系列在不少人心中都是不敗的經典，更有網友直言：「倪匡我首推原振俠系列。」倪匡的原振俠不管是小說還是影劇版本，都有不少粉絲。

NO. 1 衛斯理系列

《衛斯理》系列，是許多人的童年回憶。在倪匡逝世的消息傳出時，有不少人在緬懷之餘都提及了《衛斯理》系列的小說，「以前超愛看衛斯理」、「衛斯理是小時候的回憶」。

《衛斯理》系列為第一人稱的科幻冒險故事，講述主角衛斯理和妻子白素所遭遇到的許多離奇事件。該系列的小說高達100多部，是許多人心中的科幻小說經典，《藍血人》、《紅月亮》、《頭髮》等作品都深受喜愛，除了故事劇情外，衛斯理這個角色更是深得網友的心，「有時候喜歡衛斯理這個角色還勝於劇情」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2017年07月05日至2022年07月04日，共5年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『倪匡系列作品』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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