恆春南門醫院發生急診室暴力，40餘歲賴男連3次攻擊護理師遭羈押。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

恆春南門醫院5日傳出急診室暴力，40餘歲賴姓男子自稱身體不適到院就醫，但醫生認為無留診必要請他返家，不料他不理會女護理師勸說還出手攻擊對方臉部3次，嚇得醫護趕緊報警處理，賴訊後被依違反醫療法、傷害罪嫌送辦，檢方認醫療暴力零容忍，向法官聲請羈押獲准。

恆春警分局指出，5日下午5時許，拄著拐杖的賴男到南門醫院急診室自稱身體不適要求診，但醫師檢查後認無留診必要，便請他返家休息，不料賴男堅持要在急診室過夜，進而對前來勸說的女護理師施加暴力，導致女護理師臉部及手部受傷。

從監視器畫面可看到，賴男原本躺在病床上，在女護理師告知可返家休息後，便起身與對方爭論，隨後突然動手打了女護理師2個巴掌，女護理師當下嚇呆，轉頭望向同事求救後，仍秉著專業精神繼續向賴男勸說，不料賴男又連續2次作勢攻擊女護理師臉部，女護理師再度嚇到，趕緊閃躲賴男攻擊，而賴男發洩完情緒後，好像沒事發生一樣的躺回病床繼續休息。

警方獲報後，立即趕往現場將賴男帶回警所詢問，訊後依違反醫療法、傷害罪嫌移送法辦。警方表示，賴男並無類似前科，但因屏東地檢署相當重視醫療暴力案件及醫療人員安全，堅定嚴辦立場，認犯嫌有羈押必要，即向屏東地方法院聲請羈押並獲准。

警方說，經督導醫療暴力業務主任檢察官連繫後，恆春警分局也於第一時間前往南門醫院再次關懷被害護理師，使醫護人員能安心從事醫療業務，並強調屏東檢警不容醫療暴力及維護醫護人員職場安全的決心。

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