今天在溫布頓網球公開賽出現遺憾消息，西班牙「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)宣布退出男單準決賽，其實在8強賽時他就表示腹部有點狀況，還被拍到做了包紮保護，據傳他的腹部深層肌肉出現0.7公分撕裂傷，原先他仍希望出戰4強，但因傷勢持續疼痛選擇退出，認為自己難以硬撐下去，無法連贏2場比賽。

36歲納達爾今年仍在球場上展現十足拚勁，但法網時就受到傷病纏身，每場比賽都得打止痛針才能出賽，情況相當不樂觀，在許多人認為他將退出溫網時，他還是咬牙登場，更一路殺到現在的4強，遺憾又出現腹部肌肉撕裂傷，他無奈表示：「我必須退出這場賽事，因為我腹部一直很痛。」

納達爾繼續說道：「我一直在忍受腹部疼痛，知道那裡不對勁，檢查結果也證實了，腹部肌肉出現撕裂，繼續打下去沒太多意義。若繼續以奪冠為目標打下去，情況可能越變越糟，在這種傷勢下無法連贏2場，無法再承受遠離比賽2到3個月再復出。」看出意志力堅強的他不想再冒風險，將目標放在後續比賽。

其實法網期間納達爾就對身體狀況表達看法，他受訪談到相關問題，受傷勢影響的他認為奪冠相較於身體並非最重要，若能選擇他會希望有健康的腳來正常生活，西班牙媒體爆料從2005年開始，納達爾的腳由於長期發炎導致舟狀骨呈現壞死狀態，短時間內復原機率很低，而如今又遭遇腹部傷勢，真的很難再撐了。