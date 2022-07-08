周四美股主要指數全面勁揚，在關鍵的就業報告發布之前，延續這一波溫和的漲勢。標普500指數和那斯達克指數連漲第4個交易日，聯準會暗示可能採取較為溫和的升息計畫吸引買氣回籠。

因通膨飆升、俄烏戰爭和聯準會的寬鬆貨幣政策退場等利空集結，美股在上半年慘遭屠殺，但7月以來表現回穩。繼上半年創下1970年以來最大同期跌幅後，標普500指數在本月以來這頭4個交易日均收高，惟自2022年以來，該基準指數尚未曾有過連續5日收高。

聯準會周三發布的6月政策會議紀要堅定地重申美國央行控制物價的決心。聯準會在6月會議上升息75個基點，為1994年以來首見，並表明將進一步調升利率，決策官員們預期在7月會議可能調升基準隔夜利率50或75個基點，但也坦承緊縮政策可能對經濟造成「超乎預期」的影響。

這個被市場解讀為比較沒有那麼強硬的語氣，似乎呼應了聯準會理事沃勒（Christopher Waller）周四的發言。他雖然認為對美國經濟衰退的擔憂被誇大，但也表明他支持在9月升息50個基點。

部分投資人認為這是增加包括高成長型股票等部位的線索。由於升息環境不利於發展前景，這些成長股在今年上半年受到重創。

大大小小的科技股成為受惠族群，重量級個股特斯拉上漲5.5%，谷歌母公司Alphabet漲3.7%，Affirm Holdings和Avalara分別飆升17.1%和16.4%。費城半導體指數大漲4.48%，台積電和聯電ADR分別大漲6.74%和6.92%。三星電子第二季獲利創下2018年以來同期新高，亦給晶片股帶來提振。

★主要指數

道瓊指數漲346.87點或1.12%，收31,384.55點。

那斯達克指數漲259.49點或2.28%，收11,621.35點。

標普500指數漲57.54點或1.5%，收3,902.62點。

費城半導體指數漲111.77點或4.48%，收2,605.89點。

★消息

聯準會理事沃勒（Christopher Waller）暗示7月可能升息75個基點，然後在9月升息50個基點，除非通膨仍然居高不下，否則之後可能僅升息25個基點。聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）表示，他認為經濟「很可能」實現軟著陸。聯準會將於7月26日、27日召開下一次的貨幣政策會議。

周四尾盤美國10年期指標公債殖利率為3.0075%，較周三的2.911%上揚。2年期公債殖利率為3.0285%，較周三的2.961%升高。

美國上周初次請領失業給付人數較前一周增加4,000人，達到23.5萬人，創下近半年新高，亦超出市場預期。Challenger, Gray & Christmas公布調查報告，美國雇主6月宣布的裁員人數大增57%，為32,517人，創下2021年2月來新高。數據顯示美國就業市場正在降溫。

市場關注焦點再度轉向供應緊張，周四美國期油收漲4.26%，為每桶102.73美元，布蘭特期油收漲3.93%，為每桶104.65美元。

美國商務部周四公布，美國5月貿易逆差較4月縮減1.3%，為855億美元，為連續第二個月縮小，並創下今年來新低，主要因為利率升高導致內需放緩，以及能源產品等商品和服務出口增加。