美國周五將發布備受關注的就業報告，繼5月增加39萬人後，經濟學家預期美國6月非農就業人數可能增加26.8萬人。

美國各交易所成交量總計為104.7億股，少於過去20個日均量130.8億股。

★分析

Emles Advisors交易部門主管Louis Ricci表示，現在真正感覺到資金開始回流。雖沒有理由市場不會再跌個30%，但我們認為下行風險是30%，而上行的可能性是3到4倍。

即使在最近的反彈後，標普500指數仍較1月創下的歷史高點下跌約19%。LPL Financial股票策略師Jeff Buchbinder表示，觸底是一個過程，而我們將走完這個過程，我們認為，如果低點沒有出現，也已經接近了。

瑞士信貸首席美國股票策略師Jonathan Golub出具報告指出，基於科技業裁員和凍結招聘的消息、最近ISM製造業和服務業調查的就業分項指標跌破50，以及請領失業金人數攀升（儘管是從極低點升高），本周五公布的就業報告尤具意義。

Cresset Capital投資長Jack Ablin表示，我看到的是樂觀的氣氛，聯準會的升息計畫或許不會對經濟造成嚴重的後果。隨著油價上漲和債息上揚，今天由那些對經濟情勢敏感的股票帶頭走高。

★類股

標普11大類股僅公用事業股收黑，終場微跌0.09%。受原油價格反彈激勵，能源股漲3.51%，漲幅最大，其次為成長型股票雲集的非必需消費類股漲2.48%、科技股漲2.06%、通訊服務類股漲1.98%。

★重磅股

重量級科技股全漲，蘋果漲2.40%，微軟漲0.82%，亞馬遜漲1.75%，Alphabet漲3.68%，特斯拉漲5.53%，Meta漲1.43%，網飛漲2.83%。

道瓊指數成分股方面，開拓重工（Caterpillar）漲4.63%，漲幅最大，其次為Nike漲3.74%。可口可樂跌0.79%，表現最疲弱。

主要晶片股全面走高，高通漲5.78%，超微漲5.24%，應用材料漲4.84%，輝達漲4.81%，恩智浦漲4.30%，英特爾漲3.11%，美光漲2.58%，德州儀器漲2.57%。受惠於雲端需求推動伺服器晶片銷售成長，三星電子第二季營業利益年增11%，為14兆韓元（約107億美元），創下4年來同期新高，惟不如市場預期的14.5兆韓元。

★焦點股

GameStop飆升15.06%，收在135.12美元。該電玩遊戲零售商宣布董事會通過1股拆為4股的計畫。

Sunrun漲逾7%，收在26.36美元。美國宣布將取消對加拿大太陽能產品課徵的關稅，激勵太陽能類股走高。

中國新能源車概念股表現強勁，蔚來汽車ADR大漲8.02%，小鵬ADR漲5.53%、理想汽車ADR漲1.76%。中國商務部周四暗示可能擴大電動車的租稅優惠，以提振相關需求。

★台股ADR

台股ADR僅中華電信收黑。

台積電ADR漲6.74%，收80.65美元，換算台股價格為480.51元。

聯電ADR漲6.92%，收6.80美元，換算台股價格為40.51元。

日月光ADR漲3.02%，收5.11美元，換算台股價格為76.11元。

中華電信ADR跌1.11%，收42.59美元，換算台股價格為126.88元。