旭東(4537)6月營收4.45億元，月增163.74％，年增108.25％。旭東表示，6月營收大幅成長，主因昆山廠恢復正常生產，原本受到大陸封控影響，4、5月部份產品遞延至6月出貨，加計客戶對旭東面板設備需求強勁，因而營收優於預期。

雖然今年以來，面板報價受到通路商調整庫存及通膨造成需求下滑影響而處於下跌趨勢，然而隨著韓系供應商相繼退出LCD面板業務，以及陸廠資本支出相對受控，因而供給面相對健康。面板廠近來投資專注在既有廠房擴增產線、升級機台以及提升生產效率。旭東是全球少數具備可提供整線TFT-LCD實裝全自動生產線設備的廠商，具有一站式整合服務優勢，加計在此領域深耕已久，台系、陸系面板廠皆為旭東客戶，在面板廠將重點放在提升自動化程度的過程中，有利於旭東多元化、高值化整合性設備需求。

根據TrendForce公布7月上旬面板報價，已有部分電視面板規格開始止跌，其餘尺寸跌勢也普遍收斂，主因面板廠陸續進行產能調控，有效降低供給。展望未來，在產業結構相對健康的情況下，仍有多項亮點帶動面板相關設備需求，包括車用面板市場規模至2024年達100億美元，年複合成長率8.1％，以及全球OLED電視出貨量預計2022年將增長23％至800萬台，產值近一步擴增至12.8％等，新技術、新應用將帶動面板設備需求。

旭東過往持續投入研發費用，開發更具成本競爭力面板自動化產線，旭東已站穩有利位置，目前不論在面板設備及自行車設備領域，在手訂單亦皆優於去年同期，今年業績將維持成長態勢。